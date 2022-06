Cableoperadoras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno autorizó a cinco operadoras de cable vender transmisión de datos por Internet, con lo que cae el monopolio de Antel establecido en el Art. 56 de la Ley de Medios de 2014.



¡Fue el acabose!



Al cruce salieron con declaraciones altisonantes la Intendenta de Montevideo y el Presidente de Sutel, que, desmenuzadas, me causan perplejidad.



En el caso del Sr. Gabriel Molina porque expresó que “lo único que hace son dos cosas: romper el monopolio de Antel dejar a nuestra empresa pública muy debilitada de acá en más”.



Y sí Sr. Molina, justamente la idea en el siglo XXI es que los monopolios no son virtuosos, todo lo contrario y la competencia beneficia a los usuarios en precios y calidad del servicio.



En cuanto a la Ing. Cosse se fue a las cuchillas y dijo que la medida es “altamente inconveniente y antipatriótica”.



Me pregunto si la Ing. Cosse considera que los fallos de la Suprema Corte de Justicia recaídos en cinco sentencias en las que se declara la inconstitucionalidad del Art. 56 de la Ley de Medios son antipatrióticos!!! Sería muy preocupante en una jerarca con altas chances de aspirar a la Presidencia de la República en 2024.