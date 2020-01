Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días pasados, me entero por la prensa, que Irán puso precio a la cabeza del presidente de EE.UU.: 80 millones de dólares.



La cabeza del Presidente estadounidense, Donald Trump, tiene precio.

Un sujeto iraní, no identificado hasta el momento, había ofrecido la recompensa de US$ 80 millones por la cabeza del mandatario norteamericano durante el funeral del General Qasem Soleimani.



Esa cifra sonó en mi cabeza y sabía que me recordaba algo.

Busqué en los archivos de mi memoria y mi memoria no me fallaba.



Recordé que Sendic y Mujica compraron para Ancap un horno por 85 millones de dólares, y hace años que el mismo está pago y abandonado en Paysandú, en cien contenedores, que contienen todas las partes del horno y todo el complemento informático.



Hoy armar ese horno cuyo costo fue de 85 millones de dólares, si sirviera para algo, costaría 120 millones de dólares.



¡Vaya paradoja! El horno abandonado de Sendic y Mujica, vale más que la cabeza de Trump.