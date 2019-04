Cabañas municipales "Barra del Chuy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Estimado Sr. Intendente de Rocha Don Aníbal Pereyra:



Con fecha 2 de marzo de 2019, alquilé una cabaña para compartir unos días de descanso junto a mi Sra.; nos adjudicaron la Nº 8 a $ 2.260 por día. Pagamos por 3 días, por un valor de $ 6.780. No nos quedamos más días por las explicaciones que voy a detallar.



El recibo que me entregaron se encuentra vencido, según luce al pie del mismo y no cumple con las normas tributarias de la DGI.



Al ingresar a la cabaña, notamos la falta de limpieza y mantenimiento de la misma.



Las paredes del baño sin azulejos, parches o remiendos en algunos lugares, "mugre" por todos lados. El lavatorio, el inodoro y bidet sucios; la cisterna no funcionaba (tengo fotos que comprueban lo dicho). ¡La situación de la cabaña era de falta de higiene total! Denunciamos en el momento y recibimos como respuesta que no había personal de mantenimiento. Respecto a la TV y canalera no funcionaba, hubo que cambiarla.



Desde el primer día, hice mi reclamo a las únicas dos personas que vi. Una se identificó como Auxiliar de Servicio, la cual me dijo que la limpieza y el retiro de los residuos del baño (papeles) y de la cocina no lo hacían; la función que cumplía es solamente tener "limpio" al ingreso y "limpio" al retiro de las personas.



La segunda persona se identificó como el "sereno" y su función no es la de solucionar la cisterna, ni tampoco lo del televisor y menos despejar por lo menos el área donde están las personas pasando el día o la tarde frente a las cabañas y tampoco cerrar el portón porque la costa le pertenece vigilar y cuidar a la Prefectura.



Alquilé allí porque en las Cabañas Municipales Parque Andresito, en La Paloma, del cual somos visitantes frecuentes, no había lugares disponibles y me imaginé que serían las Cabañas del Chuy iguales en pulcritud, limpieza y atención, pero me llevé una gran decepción.



Sr. Intendente, le solicito, como un ciudadano digno y que pagó un alquiler diario de $ 2.260, que haga cumplir en las Cabañas Municipales "Barra de Chuy" todos los servicios y sobre todo el aseo y mantenimiento de las mismas.