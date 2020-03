La caballada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado domingo, retornando del Este por ruta 9, a la altura del arroyo Sarandí, en el departamento de Maldonado, pocos kms. antes del puente del arroyo Solís Grande, me encontré con una manifestación gauchesca, que trotaba con destino a Montevideo, para reunirse al resto del gauchaje en el Prado de Montevideo.



Sinceramente les pasé de largo y volví sobre mis pasos un par de kms., para encontrarles. Me emocionó verlos de a caballo y con la bandera de nuestra patria a la cabeza.



Eran hombres en su gran mayoría, pero también un par de damas y hasta un niño no mayor de 8 años. Verlos en sus caballos de regreso, ¡fue maravilloso, fantástico! ¡Viva Uruguay, viva el Dr. Luis Lacalle Pou!