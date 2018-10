Búsqueda del conocimiento

@| En el transcurso de la vida aprendemos y desprendemos, expresiones de Vicente Gutiérrez, el siempre vigente señor cirujano argentino.



Sí, sentencias, acciones consideradas indiscutibles han sido dadas por tierra. Mucho de nuestro quehacer se apoya en creencias. De hecho ocurre hasta que la investigación demuestra la realidad, a veces sorprendiendo.

En la época de la información, la transmisión de datos ha acelerado el proceso de análisis. Ahora, para llegar a veredictos, es necesario contar con información previa veraz. Pero, hay una limitante, el tiempo necesario para obtenerla y luego examinar la hipótesis. Lapso variable, dependiente de qué buscamos (ej. el resultado de una vacuna o un procedimiento). Vale decir que hay que contar con antecedentes de acciones llevadas a cabo a fin de contrastar con el supuesto: ¿Las tenemos? Excelente y, ¿si no existe?: hay que obtenerla, mientras, la interrogante espera para ser estudiada.



¿A qué viene esto? La viabilidad de responder a incógnitas que necesitan ser ensayadas y necesidad de tiempo para obtener un resultado. Por ejemplo, queremos conocer el resultado de una vacuna importada al país para la patología X, ¿tenemos conocimiento de los factores genéticos relacionados a esa enfermedad en el país? Si no lo tenemos, no sabremos a ciencia cierta el resultado de su aplicación en el medio.



Uruguay tiene para la Medicina, características positivas para este tipo de observación, hecho no frecuente en el mundo. Por lo tanto debemos conservar los antecedentes, datos sobre patologías relevantes.



¿Por qué estas expresiones? Porque sin la información no hay posibilidad de contrastar interrogantes para avanzar. Contar con interés en la información y en la necesidad de la investigación. Es el progreso basado en la evidencia.



En el mismo tono, necesitamos de una enseñanza médica atada a la Medicina, no a designios políticos.



Si existiese una medicina robusta y de futuro promisorio, habría conformidad y no se iría la gente a otro lado para su atención.

Al leer publicaciones científicas en medios reconocidos, aparecerían autores uruguayos en ellas ¿ocurre? NO, o son una excepción. Hay sobrados antecedentes nacionales que no éramos así, hoy, singularidades.



Esperemos que haya Medicina y dentro de fronteras. Cambiar para el bien.