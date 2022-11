"Solo bus"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Resulta que ahora se van a poner cámaras en los ómnibus para controlar y multar a los autos particulares que circulen por esa senda.



El fin, me parece, es más para recaudar que para ordenar el tránsito.



Por otro lado, no veo la prevención de accidentes con esta medida, que sería lo que más preocupa.



Considero que ya el monto de las multas es excesivo, y ya ven que la cosa no ha mejorado.



Circulo todos los días para ir a trabajar y veo a la mayoría de los conductores pendientes de su celular, a pesar del riesgo que corren de ser multados.



Días atrás, escuché una entrevista donde un experto decía que una de las primeras causas de los accidentes de tránsito es provocada por el uso del celular durante el manejo.



Otra era el exceso de velocidad, en ciudad y ni que hablar en ruta (lugar donde en la mayoría de los casos los desenlaces son fatales).



¡El alcohol y la marihuana también, por supuesto!



En fin, hay que educar desde la escuela sobre el problema del tránsito. Hay que ir cambiando las cabezas de a poco y desde pequeños, para mejorar la situación.

Creo que más allá de saber conducir correctamente, el respeto por las normas es fundamental. Conducir lo más tranquilo posible, con tiempo, evitando realizar infracciones para cuidarme yo y a los demás.