Burocracia y vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|He agotado los diversos medios a mi alcance, sin éxito, por lo que me dirijo a usted a efectos de plantear la siguiente situación:



Firmemente partidario de la vacunación, por ser de muy alto riesgo para el SARS CoV-2 Covid-19, me registré para agendarme inmediatamente que estuvo disponible. La segunda dosis me la dieron el 23 de junio pasado. En julio, cuando se abrió la posibilidad de administrarme la tercera dosis, me registré.



En la misma fecha lo hicieron personas de mi conocimiento, uno de ellos ya vacunado y otro con fecha de inoculación dada en agenda.



En cambio, yo, pese a mis comorbilidades graves no he recibido aún la fecha. Me comuniqué con Ayuda de Agenda del MSP y me respondieron que no había hecho la solicitud de reserva (!!!).



Mi App despliega, desde que me registré: “ya existe una solicitud de reserva...”.



En el 08001919 me dieron la misma respuesta de que no estaba registrado (!!!). Al insistirle, la encontró y dijo que no sabía por qué estaba “trancada”.



Me sugirieron entonces comunicarme con AGESIC, pero ahí me respondieron amablemente que eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública.



En síntesis, de un lado al otro, no me brindan solución pese a lo expresado.

Han aumentado considerablemente los casos de contagio, Ómicron y allegó al país y se exhorta a darse la dosis de refuerzo -lo que comparto plenamente- pero a quién no sólo necesita dársela y pasó los 180 días sino que por sus patologías debería haber estado entre los primeros, aún ni siquiera le dieron fecha en Agenda.



La burocracia no soluciona un tema que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.