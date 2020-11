Burocracia estatal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.





@|Sr. Presidente de la República:



Soy una persona que cometí un error como empleado público en junio de 2019. Nuestro sumario finalizó el 27 de diciembre de 2019. El 21 de agosto quedé cesante y hasta la fecha (noviembre de 2020) no me he podido jubilar.



He reclamado en cuanto lugar me han dicho, pero no he obtenido respuesta.



Sólo aspiro a que me den de baja para poder jubilarme, ya que por mi edad, ya no consigo trabajo.