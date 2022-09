Bullying en escuelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tengo a mi cargo una nieta de 10 años y ha sufrido bullying en su escuela y también en la anterior y por lo cual debimos cambiarla.



Me doy cuenta que las maestras, en general, no toman en cuenta esta realidad que se da en nuestro país y en el mundo, y no le dan la importancia que se debiera.



El bullying es un acto reprobable que puede dejar secuelas de por vida a quien lo sufre y consecuencias lamentables para quien lo provoca al sentirse impune y seguirá haciéndolo a lo mejor de por vida.



Las maestras no le dan esa importancia o miran al costado diciendo que “son cosas de niños”, y no sancionan ni al menos reprimen. Quizás debería incluirse el tema en la reforma educativa proyectada, de vital importancia, como materia de respeto y buena convivencia, pues serviría como enseñanza para toda la vida. Y mientras tanto que las maestras tomen las medidas adecuadas para que no siga sucediendo.



Es un tema muy profundo y no se puede tomarlo con tanta indiferencia.