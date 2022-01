Buenos vientos para TCP - Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hemos criticado las verdes pero es de justicia elogiar las maduras.



TCP- Katoen Natie acaba de anunciar una nueva rebaja del 15% en las tarifas que aplica en su terminal de contenedores, tanto en la tasa logística como en la tasa de protección de buques e instalaciones portuarias, las cuales pasaron a partir del pasado 1º de enero, de US$ 204 y US$ 101 a US$ 172 y US$ 85 respectivamente.



Estos descuentos se aplican también a las cargas transitorias internacionales con destino a países de la región, excepto Uruguay y habría que esperar una rebaja al costo del almacenaje en la terminal que excede muchísimo al que tiene en los muelles públicos.



Este es el derrotero a seguir, por lo que vemos con particular satisfacción las medidas adoptadas por esa empresa que, si hubieran sido tomadas años antes, les hubieran permitido competir con éxito con Montecon sin necesidad de acudir a medidas tan exorbitantes como la modificación del Reglamento de Atraques.



En definitiva, estas rebajas tarifarias implican un significativo abaratamiento de los costos en la operativa portuaria y las que se anuncian que se realizarán más adelante, benefician a los exportadores y a los importadores y por ende a la economía y al comercio de nuestro país, lo que es sumamente positivo y debe merecer el reconocimiento de todos los que estamos vinculados a los temas del transporte marítimo y a las actividades portuarias.



La pregunta que nos hacemos es: ¿qué sucederá a partir del 1° de abril de 2022 cuando entre en vigencia el reglamento de atraque contenido en el acuerdo y ya no haya precios se referencia que autorregulen el mercado?