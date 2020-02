¡Buena noticia!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(| Me parece muy positivo que llegue a su fin la figura del “toma consumo” de UTE y también que se termine de una buena vez el reparto de facturas.



Parece que esto se debe a que UTE comenzó un proceso de colocación de medidores inteligentes y esto dará como resultado que en el año 2022 no habrá más sistema manual.



En el mundo de hoy en que todo evoluciona a pasos agigantados lo considero una buena y eficiente medida.



Por otro lado, se habla de unos 500 empleados que estaban dedicados a estas tareas; ¡500, nada más y nada menos!



¡Comencemos a achicar el Estado de una buena vez!



No se puede creer que en un país de 3 millones y poco más de habitantes, existan 500 funcionarios públicos para tomar el consumo de luz y repartir facturas. ¡Por favor señores!