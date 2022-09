Una buena noticia en materia ambiental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Han trascendido los importantes trabajos de investigación que viene realizando la Licenciada en Ciencias Biológicas y Magister en Ciencias Ambientales, Lucía Boccardi Hughes, en el combate contra las cianobacterias, en particular en lagos y tajamares. Esos estudios no los realiza por parte del Ministerio de Ambiente sino por Latitud-Fundación LATU y son de excelente nivel y de resultados muy prometedores.



En lo que refiere a los dos emisores de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires, me refiero al que colecta las aguas cloacales de la cuencas de Matanzas y Riachuelo que va a verter 2 millones trescientos mil metros cúbicos de esas aguas, por día, al Río de la Plata, lo que equivale a 7 estadios de fútbol y un 350% más de toda el agua potable que distribuye diariamente OSE; y el de Berasategui, que va a verter 2 millones 800 mil metros cúbicos por día, el eventual impacto ambiental, no le preocupa particularmente al Sr. Ministro de Ambiente, que simplemente ha planteado el monitoreo de esos vertimientos y está conforme con el informe que, oportunamente, presentó la empresa argentina AYSA que es la que construye esas obras.

El Señor Ministro, no se ha tomado el trabajo de expedirse sobre lo que hemos planteado en cuanto a que el sistema de tratamiento de esas aguas no es satisfactorio, como sostienen eminentes científicos de la jerarquía del Catedrático de Ambiente de la Facultad de Ciencias Dr. Daniel Panario, el Dr. Guerrero y el Dr. Raúl Estrada Oyuela de Argentina, en cuanto a que elementos orgánicos y químicos como el fósforo y el nitrógeno no serían eliminados por ese sistema, lo que haría que esos vertimientos generasen un enorme caldo de cultivo de las cianobacterias.



Ese riesgo de severo impacto ambiental se corrobora por el informe del Banco Mundial de junio de 2019, que reconoce que se optó por un sistema de bajo nivel en ese tratamiento, entre otras razones, por consideraciones económicas.



Con el Embajador Carlos Orlando, con el que venimos bregando sobre este tema desde el año 2018, no estamos en contra de esos emisores.



Simplemente pedimos que se verifique si el dictamen de esos científicos es correcto o no, para tomar las medidas correctivas en su caso y a esos efectos, que nuestro representante ante el Banco Mundial solicite que esa institución financie una consultoría independiente para determinar si el funcionamiento de esos emisores puede implicar un severo riesgo ambiental o por el contrario podemos estar tranquilos al respecto.



Sabemos que el Señor Ministro de Ambiente está muy ocupado en resolver el tema del cambio climático, pero estimamos que podría sustraer parte del tiempo que le dedica a este tema para encarar, con mayor interés, el riesgo ambiental que implican los dos emisores de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires y consultar a especialistas uruguayos de la talla del Catedrático de Ambiente de la Facultad de Ciencias Dr. Daniel Panario, a la bióloga Lucía Boccardi, a los científicos Sylvia Bonilla, Luis Aubriot y Martín Malcuori sobre estos emprendimientos argentinos que pueden generar una contaminación muy grave de las aguas y costas del Río de la Plata.