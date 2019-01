Una muy buena acción

@|Al personal del LIFE Cine Costa Urbana Shopping:

El pasado domingo, por un descuido e imprudencia mía, dejé abandonada mi billetera con documentos y dinero en el cine, luego de una función.

La verdad es que no me di cuenta de lo ocurrido hasta muy tarde, cuando ya no me era posible regresar. Al evaluar los documentos que tenía en su interior me di cuenta de la gravedad de la situación y de lo complicado que serían mis próximos días.



Mi señora, en su afán de animarme, me afirmaba que si el personal del cine la encontraba estaba segura de que todo terminaría con un final feliz.



Yo, si bien pensaba de igual forma, la verdad es que muy en mi interior no estaba tan seguro, ya que lamentablemente día a día vivimos tiempos difíciles, donde se han perdido muchos de los valores que los uruguayos solíamos tener.



Las horas pasaban y me iba resignando a perderlo todo, y de no haber sido por el personal del cine seguramente habría sido así.



Me dio mucha felicidad saber que aún quedan uruguayos honestos y agradezco a Dios haberlos puesto en mi camino.



En el momento que me informaron que tenían mi billetera y saber con solo un vistazo que estaba tal cual la había perdido, no tuve la sabiduría de conocer el nombre de los héroes, pero ellos y Dios saben quiénes son y seguro que él se los va a retribuir, porque acciones así, lamentablemente no se ven todos los días.



Es para mí un orgullo y motivo de esperanza encontrar personas jóvenes tan honestas, nobles y de buen corazón que tengan estos gestos de grandeza, y sobre todo que mis hijos, que aún son pequeños, puedan aprender de estos buenos ejemplos a ser hombres y mujeres honrados.



¡Gracias, mil gracias, de todo corazón!