Para el BSE

@|Hace casi tres meses, a mi hijo le robaron un vehículo marca Chevette del 93 con 90.000 kilómetros originales y en un estado excepcionalmente impecable, asegurado en el BSE.



Su estado era inmejorable, tanto es así que llegó a participar en un par de exhibiciones de autos clásicos; sano de carrocería, sin una picadura, con tapizado y pintura de fábrica inmaculada y además en perfecto estado mecánico de motor, transmisión, suspensión, frenos, instalación eléctrica y de funcionamiento en general. Poseía también varios extras tales como llantas de aleación, alarma, enganche, faros camineros halógenos, Bucheglas (cubierta protectora para los bajos de carrocería) etc. La denuncia al BSE lleva el número de siniestro 2021-4-5961/0.



Unos años atrás, al contratar el seguro, el Banco lo tasó en US$ 5.100. Hoy ofrece una indemnización de US$ 2.600.



Reclamamos y se nos dijo que para reconsiderar deberíamos presentar elementos probatorios de su estado actual. Para ello aportamos alguna foto y ofrecimos varios testigos: el taller donde desde hace más de 7 años se le realiza el mantenimiento, amigos, compañeros de trabajo, etc. dispuestos a testificar y hasta firmar una declaración jurada avalando nuestros dichos. La respuesta sin más consideraciones fue negativa.



Entiendo que encontrar otro vehículo similar en idénticas condiciones (lo que parecería lo justo) no es fácil. Sólo pude encontrar uno en muy similar estado por US$ 6.900, después de ver más de 15 unidades (todas están a mayor valor que lo ofrecido por el Banco y en mucho peores condiciones).



De todas formas, parece razonable que la indemnización debería permitir acceder a algo que presente una correcta estética (sin remiendos o picaduras), un interior y tapizado en buen estado, una buena y segura condición mecánica y de funcionamiento de todas sus partes, con la documentación al día y en condiciones de aprobar un computest para poder circular segura y reglamentariamente.



Por la presente desafío al BSE y a cualquier lector de esta página a que se me indique dónde puedo encontrar un vehículo en esas condiciones por US$ 2.600. Si esto no se diera y el Banco no reconsiderara su oferta, me sentiré defraudado en mi buena fe por el BSE.