Brutales crímenes de odio

@|El sábado 27 de octubre, en Pittsburgh, un hombre lleno de odio, cargado de armas como puede hacerlo donde vive, irrumpió en una antigua sinagoga donde se celebraba la vida en una ceremonia de circuncisión de un bebé, y asesinó a 8 personas e hirió no se sabe aún a cuantos más.



No hay adjetivos ni razonamiento para calificar una masacre conducida por el odio. El asesino tiene su página de facebook llena de consignas antisemitas de toda índole y en su mente enferma debe estar el regocijo por hacer lo que hizo.



B´nai B´rith repudia con indignación que se tenga que llorar la muerte de inocentes una vez más, consecuencia de la incitación ininterrumpida hacia el odio que conlleva a que los seguidores de los incitadores perpetren masacre tras masacre.



Y los incitadores se multiplican, no sólo en las redes sino en todos los ámbitos, sean aulas, campañas políticas, espacios religiosos, conciertos de presunta popularidad.



Nadie es ajeno a esa realidad. Uruguay tampoco. Ya tuvimos aquí el crimen de odio. Y esta semana tendremos la incitación desde un escenario musical. Si se le va a declarar ilustre a un incitador al odio, preparémonos para asumir nuestras culpas si tenemos que llorar después.



Hoy lloran en Pittsburgh y en todos los lugares del mundo donde somos solidarios con las víctimas y sus familias.



El pensamiento de B´nai B´rith en todo el mundo está hoy con la comunidad judía de Pittsburgh y los deudos de los que fueron masacrados sin piedad porque eran judíos.