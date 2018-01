Para el BROU

@|Las cosas en su justo término. Soy partidaria de comentar cuando las cosas se hacen bien.



Quiero resaltar que tenía que hacer un trámite en el BROU y manifesté que tenía dificultades para movilizarme.



Me pidieron mi número de documento y mi celular.



En la tarde me llamó una funcionaria de nombre Lucía que, con infinita paciencia, no dudó en llamarme las veces que fueron necesarias para ayudarme a terminar mi trámite sin salir de casa.



Gracias y felicitaciones.