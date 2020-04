¿El Brou está trabajando?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace poco tiempo, el Brou compró un nuevo software por el que pagó millones de dólares, supuestamente para mejorar.



Es probable que haya mejorado en su parte interna, pero lo que es para los clientes poco ó nada.



En forma muy frecuente no se puede ingresar al eBrou, que por supuesto sigue con la misma interfaz, algunas veces por mantenimiento y otras no se sabe.



Publican cosas con bombos y platillos y cuando uno va a usar lo que prometieron no está o no funciona.



El caso es que prometieron diferir tres meses las cuotas de los préstamos, que se podía hacer desde el 1° de abril. Obvio no funcionó. Luego prometieron el 6 de abril. Adivine usted..., tampoco funcionó.



Por supuesto que he escrito en varias oportunidades y me contestaron una vez, tarde y no sirvió de nada.



Intentar llamar a cualquiera de los teléfonos no es viable, parecen desconectados.



Señores, lo que está en el país es un virus, no un pulso electromagnético, ¡por favor hagan su trabajo, no importa que sea remoto, esto no son vacaciones!



Tienen a los pobres jubilados haciendo cola a la intemperie durante horas y no se les mueve un pelo. Eso lo podían haber previsto, pero claro, para ello había que trabajar y lo más difícil, pensar.



No contestan los teléfonos, no contestan los correos, obvio que ir a la sucursal no es una opción, no por el virus, sino porque no tengo todo un día disponible para perder.