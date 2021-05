El BROU solo sabe sumar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Parece mentira, pero el BROU solo suma las comisiones de venta en el exterior, 3% + IVA, no sabe restar...



Si Ud. compra algo y por algún motivo lo devuelve, la comisión se la cobran, pero no la restan en la devolución.



No estoy reclamando por la comisión cuando compro algo, que es importante, pero si cancelo el pedido que no me devuelvan la comisión parece, por decir lo menos, abusivo.



Espero que arreglen esto a la brevedad, porque se están apropiando indebidamente de dinero de sus clientes. Sabiendo de donde vino el sistema que tienen, no me extraña nada.