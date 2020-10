BROU, cuando el sistema mata al hombre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy poseedor de una tarjeta de crédito internacional emitida por el BROU.



Como en ella se me adjudicó un débito que creo no corresponde, me dispuse a realizar el correspondiente reclamo ante dicha institución.



Me dirigí a una sucursal y allí firmé mi solicitud. Por unos días más, continué usando la tarjeta sin problemas.



Días después, al realizar otra adquisición, se me informa, por medio del comerciante, que dicha tarjeta estaba bloqueada.



Intenté comunicarme telefónicamente con la dependencia respectiva por varias horas sin que nadie atendiera mi llamada. Ante ello, me dirigí a la dependencia más cercana donde se me informó que ante mi reclamo el Banco, y sin aviso previo, procede a bloquear la tarjeta.



¿Qué hubiera pasado si este inconveniente lo hubiera tenido en el exterior y sin poder comunicarme vía teléfono? Ahora me encuentro sin la tarjeta y con las reclamaciones que me hacen algunos proveedores que no consiguen ingresar los pagos automáticos que tengo pactados con ellos.



¿Qué persigo?



Se concluya rápidamente la investigación sobre mi petitorio y se me entregue una nueva tarjeta si así corresponde.



El Banco tiene una importante propaganda, pero en este caso no resulta nada eficiente. Estimo que lo mejor sería mejorar el servicio.



Deseo resaltar la atención que recibí de los funcionarios del Banco, que viendo mi inquietud intentaron en mi presencia y por todos los medios atender mi reclamo, pero se encontraron impotentes ante un sistema, a todas luces, perverso, que sin duda los debe abrumar.



Lo del título: cuando el sistema mata al hombre.