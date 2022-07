BROU, ¿banco de clase mundial?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevamente el BROU tiene problemas con su software, parece que la DGI le envió el dinero y la información para devolver el IRPF antes del día 15 de Julio.



Hasta el día de ayer, 20 de Julio, no estaba reintegrando dicho dinero a sus propietarios por un problema con el sistema. Parece que el sistema nuevo que compraron tiene alguna que otra limitación y cuando se trata de procesar muchos datos genera problemas, es un sistema para pocos datos; casualmente cuando se trata de devoluciones.



Tal vez no estaban enterados de esta operativa y no tuvieron tiempo de tomar las medidas necesarias. Bueno sí, ¡es irónico por supuesto!

Seguramente si me atraso con un pago al BROU y les digo que tengo problemas con el softtware van a ser igual de comprensivos y no me cobrarán ni multas ni intereses!



Pero bueno, nuevamente hay problemas con el gran software que compró el BROU. ¡Felicitaciones!