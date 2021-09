Para el BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estoy al tanto de que el BROU cobra comisión por compras en el exterior, por lo que de esto no digo nada; pero revisando los cargos de la tarjeta, veo que no sólo cobra comisión sobre lo que se compra en el exterior sino que también cobra sobre el costo del courier, como si fuese compra en el exterior.



El courier es una empresa uruguaya que cobra el IVA como corresponde.

Que el BROU cobre comisión por esto es absolutamente descabellado, no tiene ningún asidero. No es la primera vez que el BROU tiene actitudes de este tipo en sus operaciones, parece que quiere "garronear" todo lo que pueda en una actitud casi desesperada.



Espero que entre en razón y elimine los cargos de comisión a los couriers que traen cosas del exterior, porque con ese criterio, deberían cobrarme comisión sobre la nafta que usé para ir a buscar la mercadería y de paso, una comisión sobre el valor del auto que usé...



Se ve que en el BROU nadie controla nada de este tipo de operaciones.