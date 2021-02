Brillante estrategia de Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Un amigo me contó que Chile está comprando más vacunas para el COVID-19 que las necesarias para su poblacion.



¿A qué responde esta decisión? Este país invitará a turistas extranjeros a venir a Chile a vacunarse y quedarse en el país algunos días o tal vez tres semanas para juntar la primera con la segunda aplicación.



El beneficio de esta estrategia puede ser grande ya que el turista gasta en hotelería, restaurantes, compras etc. Es encontrar un efecto positivo a partir de uno tan negativo como esta pandemia.



No quiero pecar de soberbio, mas siendo argentino, ¿No sería una buena idea para el Uruguay?