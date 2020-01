Breve cuento chino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace cuatro años que Uruguay manda deportistas a China para entrenar. Este año, por primera vez, había un atleta paralímpico entre los designados.



-Disculpen pero va un muchacho en silla de ruedas. Dijo Uruguay.

-No gracias, no nos compliquen. Respondió China.

- Perdón, mil disculpas, no volverá a suceder. Afirmó Uruguay.



Moraleja: La inclusión en Uruguay es puro cuento (cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, es una triste y clara realidad).