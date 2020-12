Un "brete no deseado": ¿derecho a la salud o a la educación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Considerando:



1) El presente y dinámico escenario de múltiples brotes de Covid-19 en la ciudad de Mercedes y el aumento constante de casos positivos activos y personas en cuarentena para intentar mantener el control del hilo epidemiológico.



2) Las últimas medidas anunciadas por las autoridades del gobierno (martes 1° de diciembre), que sostienen la presencialidad obligatoria en el ámbito educativo, independientemente de la situación sanitaria específica en territorio o contexto en particular.



3) Las normas jurídicas en relación a los derechos a la salud y a la educación de todos nuestros niños consagrados por Ley N°17.823 en nuestro país y por las convenciones a las que ha suscrito. Enfatizamos que ambos derechos son compatibles en esta situación difícil que vivimos de contagio por Covid-19, llegando casi a nivel exponencial según la proyección de los expertos científicos y médicos.



4) Los derechos y deberes que nos otorga y exige el ejercicio de una patria potestad responsable, para garantizar la salud y la educación de nuestros hijos sin ir en desmedro de uno u otro derecho.



5) Las posibilidades reales de ofrecer la modalidad virtual para el desarrollo de los cursos que en este nivel de educación van hasta el 18 de diciembre. La modalidad virtual brinda garantías a los derechos a la salud y a la educación. Ha sido la modalidad establecida por pauta y reconocida a nivel país durante más del 60% del tiempo pedagógico de los cursos del presente año.



6) Los antecedentes en comunidades con situaciones específicas de alto número de casos Covid-19 positivos activos, como por ejemplo la ciudad de Rivera en su momento, que mantuvieron la modalidad virtual para hacer frente a la emergencia.



Ante lo expuesto, solicitamos a las autoridades competentes en Educación:



1) Que analicen y revisen la pauta de presencialidad obligatoria para los niños que son escolares en la ciudad de Mercedes; ciudad que tiene un alto nivel de casos de Covid-19 positivo activo (en una semana pasamos de tener menos de 10 casos positivos a tener más de 60 y la estadística indica que se duplicarán los registros a los 15 días).



2) Se brinde la modalidad virtual para dar continuidad a los cursos en este tramo final correspondiente a diciembre de 2020.



Entendemos que si durante varios meses en los cuales no se registró ningún caso Covid-19 positivo en la ciudad (ni en el departamento) debimos acatar la modalidad virtual para preservar la salud de los niños y, por consiguiente, contribuir a la salud de todos; estos momentos requieren profundizar la coherencia, responsabilidad e inteligencia en el accionar de parte de todos. Somos conscientes del titánico esfuerzo por cumplir los protocolos y también de los riesgos que la movilidad y el trasiego de personas implican en la propagación de este virus altamente contagioso.



Cada niño es parte de una burbuja social de contactos (que incluye adultos mayores, personas con comorbilidades, entre otros) y si las burbujas no se respetan, los riesgos son inimaginables.



Apelamos a la comprensión y raciocinio de nuestras autoridades en Educación ante situaciones tan extraordinarias que nos interpelan y ante las cuales queremos contribuir y responder como padres y ciudadanos responsables e inteligentes.



“Todos sabemos que no se aprendió lo suficiente”, consignaron las autoridades, y acotamos que menos se va a aprender si ponen en riesgo la salud de tantos niños, y con la de ellos, la de sus familias y de la comunidad.



El esfuerzo para controlar el contagio es de todos y en todos los ámbitos. No es momento de elegir cuál derecho o cuál deber cumplir, es momento de pautas a la altura de una situación extraordinaria, en un momento difícil.