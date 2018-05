@| Quiénes tienen el hábito de circular por las calles Brandzen y Pablo De María podrán observar que, desde hace algún tiempo, es posible toparse con varias personas en situación de calle.



Este hecho no puede llamar la atención si tenemos en cuenta que encontrarnos con este panorama es parte de la realidad en Montevideo, principalmente en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja.



Pero sucede que en las calles que nombro el problema es mayúsculo, ya que esas personas vienen causando problemas en la zona, dado que agreden a los transeúntes, como también a quiénes suelen estacionar sus vehículos, principalmente sobre Pablo De María, entre Brandzen y 18 de julio.

Insultan, amenazan, se pelean entre ellos con suma violencia, causando disturbios en un entorno que hasta no hace mucho era bastante tranquilo.

El tema es que una vez que se “apoderan” de un lugar, es muy difícil hacer que se vayan, con todas las consecuencias que ello trae aparejado.

Por otra parte, es una realidad que la policía no puede hacer mucho, pese a que se supone que está en vigencia la Ley de Faltas.



Evidentemente aquí debieran intervenir varios actores importantes, como ser la Intendencia, el MIDES y hasta el Ministerio del Interior, pero como suele suceder no hay un trabajo coordinado entre estas instituciones.



Está claro que se debiera aplicar todo el peso de la ley y actuar con fuerza para evitar estas desagradables situaciones, pero entonces aparecen distintos argumentos, que terminan justificando lo que no se debe justificar, es decir, que no saben cómo resolver este tema.



Es así de sencillo; seguramente por las calles nombradas alguna autoridad gubernamental debe de pasar y ver lo que allí sucede, pero es preferible hacer la vista gorda y no darse por enterado.



Me queda apelar a las autoridades del municipio B, encabezados por el Alcalde, para que intenten tomar cartas en el asunto y ver si tienen suerte con los responsables de resolver estas cuestiones, ya que no creo que la carta que le envió el Intendente Daniel Martínez al Dr. Vázquez, en referencia al importante número de gente en situación de calle no haya tenido demasiada repercusión.



Mi modesto análisis es que no quieren tomar medidas duras, ¿ya que pueden perder popularidad y votos?



Mientras tanto los vecinos de la zona y los que andan por la misma se tienen que aguantar lo que venga, a cambio de no terminar en una desagradable instancia y arruinarse el día.



Así de sencilla es esta realidad.