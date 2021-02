BPS y Seguridad Social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Se han comenzado a conocer algunas de las líneas que analizarán los expertos designados.



En mi caso, ya no me asombra que en toda oportunidad que se analiza el tema, se omite, y a esta altura creo deliberadamente, analizar aspectos que son fundamentales en la conformación y destino del Banco de Previsión Social:



1- En el período de gobierno anterior se perdió de vista que la razón de ser de la Institución era Banco de Previsión Social y fue transformada en una Dirección de Seguridad Social.



2- Bajo esa ideología y un entendimiento ideológico de primera línea con el Mides, se metió mano en los fondos y previsiones del Banco, para justificar miles de jubilaciones de gente que o no aportó en su vida o no tenía condiciones para jubilarse. Que analicen el volumen de estas jubilaciones, de las que fueron otorgadas por enfermedad o invalidez. Seguramente se encontrarán varias sorpresas.



3- Se destruyó el sistema de Certificaciones Médicas, y ello redundó en una escalada sin precedentes en los montos abonados. Hubieron distintas denuncias y como siempre, que pague Juan Pueblo.



4. Se asignaron “pensiones guerrilleras”, o como se llamen, a un montón de amigos. Pero los que tenemos varios años, sabemos muy bien que los Tupamaros nunca llegaron a ser 2.000 personas. Hoy se dice que quienes cobran ese beneficio son entre 5.000 y 8.000. Y nuevamente que pague Juan Pueblo.



5. No hay que olvidar que esas personas, a nivel público, ya fueron reparadas. Se les reintegró a sus cargos y se les corrigió la carrera funcional, además de percibir todos los dineros que le hubiesen correspondido.



6- Tan es así, que personas que fueron procesadas en la época, que pertenecían a las FF.AA. con por ejemplo el grado de Capitán; pues bien, en el último período de gobierno se les corrigió y llegaron a la máxima jerarquía, cuando eso no está asegurado al inicio de su carrera militar. A su vez, posteriormente tuvieron cargos oficiales, etc., por los cuales seguramente también recibirán sus estipendios.



Nada podrá normalizarse en el BPS, si no se hace un estudio profundo de todo lo que ocurre allí a espaldas de sus aportantes.



Nunca el sistema de Seguridad Social se mantendrá fuerte si se usa simplemente como una Caja de Auxilio para empleados o allegados políticos, del color que sea.



Es necesario que se respeten los derechos de los aportantes que por más de 40 años aportamos y hoy nos quieren hacer sentir culpables de los desaguizados de malos políticos y peores administradores.



Difícilmente esto llegará a esa comisión de expertos. Pero qué bien le vendría a la sociedad toda, separar la paja del trigo.



No todo es malo en el BPS, pero como en un jardín, es necesario eliminar los yuyos que asfixian nuestras mejores plantas.