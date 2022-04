BPS y jubilaciones sumergidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recientemente Presidencia resolvió un aumento en jubilaciones y pensiones.



No se apagaron las palabras del Presidente que, el Sr. Justo Amaro, salió a declarar lo insuficiente e injusta de la medida.



Al respecto, las siguientes precisiones:



1 - Es lógico que todos los jubilados lo consideremos insuficiente, especialmente para aquellos que aportamos por más de 40 años.



2 - Lo que olvida el Sr. Amaro es que el BPS es el Banco de Previsión Social. Ningún Banco que se precie, abonará jamás más de lo que el beneficiario aportó; para eso o mejor dicho para asistencialismo, existe el Mides.



3 - Aporté y no me creo responsable por aquellos que evitaron los aportes reales durante una vida y hoy reclaman derechos que no se merecen.



4 - Nunca escuché al Sr. Amaro quejarse de que se restaban fondos, cuando en los períodos anteriores se adjudicaron jubilaciones a muchísimas personas que nunca estuvieron inscriptas.



5 - Jamás alzó su voz para quejarse de la expoliación que se le hacía al BPS, al pagar suculentas indemnizaciones a guerrilleros y supuestos guerrilleros con cifras enormes sin haber aportado nada y en muchos de los casos, hay gente que recibió doble indemnización.

¿O acaso no recuerda que a esas personas y que a su vez fueron funcionarios públicos, ya se les reparó lo suficiente?



6 - Jamás expresó disconformidad cuando, en forma totalmente discrecional, a estas personas se les otorgó pensión por tal motivo a su viuda, hijos o nietos.

Si yo falto, a mis nietos que Dios los proteja.



7 - Nada dijo tampoco este señor cuando al BPS se le robó millones, en certificaciones médicas truchas.



8 - Nunca escuché su voz cuando Casa de Galicia quedó debiendo US$ 10.000.000 en aportes personales que no fueron volcados. No soy abogado, pero eso es apropiación indebida.



9 - Y podría seguir detallando los reiterados silencios de este lamentable personaje; pero lo que debe tener presente este Sr. es que no representa a la mayoría de los jubilados.

Más que sumarse a la murga Palos en la Rueda, debería dedicarse realmente a proteger a los que dice sus representados.



10 - Y como él dijo: ¿Quién puede vivir con 16.000 pesos mensuales? Que vaya de inmediato al Mides que es la Institución asistencialista del Estado. No insista Sr. con disponer de los aportes que muy esforzadamente muchos realizamos durante toda la vida laboral.