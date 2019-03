BPS, más y más controles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Desde que me conozco, cada ciudadano ha hecho arreglitos en su casa.



Una pinturita al cuarto del nene, un cambio de una canilla, una perdida de agua, o aquellas tejas que el viento se llevó.



Cosas que se hacen con gusto, para valorizar el rancho, y que traen satisfacción, dan seguridad, nos hace sentir útiles, y pasamos el rato entre mate y mate.



Es prolongar un poco mas el trabajo, sin horarios, pasando el fin de semana, y viendo luego los resultados en familia.



No sabemos con que fin, porque indudablemente detrás de todo esto hay un fin, en el que el BPS, el estado mismo, quiere controlarnos, sacar rédito de ello.



Ya tenemos mucho, como para que ahora nos controle dentro de nuestras casas.



Los arreglitos se van a seguir haciendo, claro que ahora mas que nunca con las puertas y ventanas cerradas.



Repito, no sabemos cual será el fin, creo que mas que controlar será implementar a la larga o a la corta un impuestito mas a los pobres laburantes, que dedican el tiempo libre para vivir dignamente y ahorrarse mano de obra de empresas particulares.



En fin, no solo el control, no solo otro fin, sino entrometerse en nuestras casas, en nuestra vida íntima, en nuestro cable a tierra, en nuestro pasatiempo, en nuestros hogares.



Quedan aún miles de lugares, miles de ámbitos en los que al gobierno le falta controlar, antes de meterse en nuestros hogares.



Todo tiene un fin, y si viene del estado ya sabemos por experiencia de que se tratará, hay que conseguir sea como sea más ingresos, y lo más fácil son los impuestos.