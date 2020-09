Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 21 de setiembre, tenía que pagar $14. 198 al BPS por servicio doméstico. Por razones que no vienen al caso, me olvidé y pagué el martes 22 por la mañana, o sea un día después. Me cobraron $15.137 o sea $357 de mora por un día; esto equivale en 365 días a $130.305 o sea un 918% anual y si lo capitalizamos muchos más aún.



¿No le parece que es una tasa usuraria? ¿Puedo o debo denunciar penalmente al BPS por usura?