El botín de la pandemia

@|Muchas manos en un plato...

El dicho es más viejo que el agujero del mate, pero viene bien para definir la situación.



La pandemia se ha convertido en un botín político muy codiciado. Desde que el gobierno comenzó con el control, con la creación del GACH y con las campañas publicitarias, la oposición vio que la imagen del Presidente Lacalle creció muchísimo local e internacionalmente. Visto esto, parece que la codicia es más fuerte que lo patriótico; no importa la gente, importa el rédito político.



Fomentaron las protestas multitudinarias, las manifestaciones y todas las movilizaciones posibles, a sabiendas de que el más mínimo sentido común nos dice que no era lo más recomendable. Criticaron y organizaron una campaña mediática con los disturbios de la Plaza Seregni, hasta una interpelación plantearon, pero los hechos y las filmaciones les jugaron una mala pasada, la policía actuó correctamente.



Como esto no alcanzó abordan el tema en forma coordinada desde tres frentes, la Intendente pide acceso al GACH para tomar ella sus medidas, el senador Rubio plantea que se arme una comisión en el parlamento para gestionar la pandemia, y el presidente del Frente Amplio (Miranda) trata de mentiroso al Secretario de Presidencia al tiempo que pide una reunión para formar una comisión también.



¿Acaso no habían hablado de armar un comité de expertos? ¿Dónde está ese comité? Quienes faltaron (por ahora...) son los del Pit Cnt, que están viendo de juntar firmas para plebiscitar la LUC.



Sin mencionar aquello de "cuanto peor mejor", es un despropósito esta embestida que están haciendo contra el gobierno para tener el protagonismo de la pandemia.



Espero que el gobierno muestre con firmeza quién está comandando esta crisis, se precisa una sola mano al timón, no una comisión de "iluminados".