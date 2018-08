@| José Mujica Cordano es un fenómeno tan inexplicable como la vida. Es inentendible que sus dichos y actos produzcan en la gente el mismo efecto tanto en sus propias tiendas como en las opuestas. Sus palabras y actuaciones siempre tienen la impronta de la ignorancia semántica y del error en el concepto del mensaje a trasmitir (un día negro y al otro día blanco) que cuando no es contradictorio o enfermizo, es simple perogrullo.

Dice habitualmente cosas ridículamente obvias o conceptos propios de ese comunismo trasnochado que lleva colgado en el fondo de un supuesto espíritu mesiánico que parece patológico. ¿Cómo puede ser entonces que (a favor o en contra) le mueva el piso a la gente hablando o haciendo pavadas?



Es recomendable –ante la curiosa semejanza del personaje central con Mujica- leer la novela “Desde el jardín” de Jerzy Kosinski llevada al cine con mensaje exacto y desopilante por el desaparecido Peter Seller.-



Ya que en estos días el senador ha hecho mención enfatizada de la palabra “burgués”, (uno de los caballitos de batalla del comunismo reaccionario) hay que explicarle que burguesía significa clase media, a la que él pertenece. El mundo tiene tres clases: -1) Los “aspirantes a burgueses”, no todos de la misma condición moral (asalariados de bajo ingreso, pequeños comerciantes, desocupados, marginados, rapiñeros, rateros, narcotraficantes, asesinos etc.) -2) La “burguesía o clase media”; (empleados de alto y mediano ingreso, profesionales, propietarios, comerciantes, agropecuarios, industriales, algún delincuente etc., unos con aspiraciones a acceder al siguiente escalón y otros más conservadores y cautos sin emprendedurismo, que prefieren la seguridad.) Y por último: -3) “La dirigencia”; ( la gran industria, los científicos, el gran comercio, la gran importación y exportación, las grandes cooperativas, la banca, los gran latifundios, la gran intermediación, los monopolios, las multinacionales y… “los políticos”, además de algún delincuente también.



Sólo un comunista puede no comprender que el motor que dinamiza y hace que funcione el mundo es la Dirigencia con la presencia basal indispensable de la clase media o Burguesía.-



Queda demostrado entonces que, el señor Mujica no conoce el significado de las palabras de su propio idioma al definir a un delincuente como un burgués apresurado, tratando de explicar “filosóficamente” un enorme problema cuya solución no quiere encarar el gobierno. Repito: El Frente Amplio no quiere una solución para la inseguridad. Ello se inscribe y se asimila en los intentos de desarmar a la población y además achicar y desarmar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? El motivo es el miedo a perder votos incalificables y a ser defenestrados ya sea electoralmente o por una asonada.



El presidente Vázquez se ha sometido a esa tesitura de “cola de paja” y/o demagogia sui-géneris que le han impuesto el Frente Amplio y el PIT/CNT. Y lo hace de una forma muy particular: a la manera de los famosos monitos, no oye, no ve, y no habla. Se enquistó en un “bunker” que pretende ser “torre de marfil” pero es una mazmorra en las profundidades de su mente. Sólo emite débiles y tibias señales sobre pequeños temas. La última tímida muestra de su existencia de ostracismo sin agenda ha sido una convocatoria a la oposición a una reunión para tratar la prevención de los efectos perjudiciales de las drogas.(¡!) ¿Acaso ya no conocemos todos nosotros y ellos el tema y su solución? Dicha reunión es una mera pérdida de tiempo y patear la pelota para adelante en vez de actuar de una vez por todas con mano dura retomando la fuerza de la autoridad que no quieren ejercer.

Y mientras tanto, los pacientes de mutualistas siguen esperando meses para obtener fecha de consulta a los que se suman meses para recibir fecha de exámenes importantes (salvo los socios “vitales” que pagan importantes sumas para obtener todo en 24 horas) y los ancianos siguen discriminados por los bancos, y el resto de los ciudadanos ha sido arrojado a las fauces de la banca a través de una ley de inclusión financiera que de inclusiva no tiene nada, y el deporte profesional está cada vez más corrupto, como proyección hacia abajo de la actual política nacional.