Bonomi, experto en leyes

@| Nuestro gobierno no deja de asombrarnos; resulta que ahora, el Ministro del Interior, Bonomi es todo un experto en interpretar leyes.

Así lo dejó demostrado hace pocos días, al hacer una muy profunda interpretación del Nuevo Código del Proceso Penal.



Pero parece que en realidad lo asesoraron bastante mal, al punto que mereció duras críticas de la Asociación de Magistrados, que creo entienden algo de leyes, porque para eso estudiaron.



El tema es que el que nace para pito no llega a corneta; Bonomi tuvo la suerte de que lo dejaran eternamente al frente de un ministerio bien complicado, que debe ser dirigido adecuadamente, con firmeza y mucho conocimiento.



A eso hay que agregarle que en los últimos tiempos los ministerios son una suerte de clubes políticos, donde se premia a los que no consiguieron salir diputados, senadores, alcaldes, etc., y por eso se los mete en cargos de responsabilidad sin tener las credenciales adecuadas.



Los resultados y los hechos están a la vista; diferencias entre mandos superiores de la policía y jerarcas, dan la pauta de que cada uno opina según su librito.



Mientras tanto los ciudadanos estamos pagando los altos costos de una gestión ineficiente e inepta, incapaz de resolver una crisis institucional y social como nunca se vio.



Nos quieren engañar con cifras, con parámetros, hechándole la culpa a las “políticas neoliberales” de gobiernos anteriores, pero se les está vaciando el baúl de las mentiras, y ya no tienen de donde rascar.



Es evidente que el gobierno tiene mucho miedo de hechar mano a medidas antipopulares y duras, porque ahí se les va un buen caudal de votos; prefiere hacer la vista gorda a tan nefasta realidad, dar rienda suelta a toda una parafernalia inservible, a costa de mantenerse en el poder todo el tiempo que pueda.



Pero las cosas están cambiando; la gente de bien está cansada de que le tomen el pelo y se burlen de sus reclamos.



Obviamente Bonomi, Jorge Vázquez, los legisladores del FA, y todo el gabinete están en otro mundo, un mundo “socialista” que por las dudas les comento que terminó felizmente hace mucho rato.