Bond, Raúl Bond...

@|¿Quién no ha visto las aventuras cinematográficas de James Bond, el Agente 007? Todos sabemos que ha sido interpretado por varios actores: Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. ¿Quién no recuerda sus andanzas en su poderoso auto Aston Martin? ¿O la protección que le proporcionaba su canosa jefa? ¿Y su licencia para matar?

Nos han llegado versiones, que no serían dadas a conocer hasta después del Mundial de Fútbol de Rusia: hoy la principal y casi única fuente de información pública; que si el Maestro Tabárez juega con doble 5 o con un 10 – si te agarra “Varela” Netto te diría que el resultado es el mismo – ya que matemáticamente tendremos chance. Estas dicen, aunque podría ser como la lista de los 23 convocados, no confundir con los auto-convocados, que se realizaría un nuevo “casting” para remplazar a Daniel Craig como James Bond y que existirían buenas posibilidades de que un uruguayo sea elegido.



A Broccoli (igual que la planta de la familia de las brasicáceas pero en italiano) o sea el productor de las películas le atrae la idea de introducir algunas pequeñas variantes a la trama de Ian Fleming: dejará de ser agente de la Reina para serlo de un partido político; el auto dejará de ser Aston Martin para usarse un Audi; la actriz que interpreta a M dejaría de ser Judi Dench y sería ocupada por una nueva intérprete llamada Lucía con serias dificultades de visión a la hora de ver títulos universitarios; la acción se desarrolla en un pequeño país sudamericano donde existen grupos derechistas que pretenden quedarse con el poder y que lo acusaron “injustamente” de despilfarrar un millón de dólares en una petrolera y que el agente 711 combatirá tenazmente; la licencia para matar le será revocada dado que ya existen demasiados crímenes sin resolver. Se duda entre entregarle una de “genética humana” o de “ejercer peculado sin prisión”.