Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hoy fui al supermercado. Compré leche, yogur, pan de molde, aceitunas, maníes, bananas, manzanas, un pollo, carne, chorizos, fiambres varios, un salame chacarero, otro ahumado, panchos, agua sin gas, bebidas gaseosas.



Llego a la caja y comienza el diálogo con la cajera: “¿Quiere bolsas de nylon?”

Le contesté: “Claro, ¿cómo pretende que me lleve todo esto…?”

Cajera: “¡Mire que le cuestan $ 4 cada una!”

Yo: “¿Cómo? ¿Ahora las cobran?”

Cajera: “Sí, es por un tema de ecología, el plástico le está haciendo mucho daño al medio ambiente”.

Yo: “No entiendo. La leche viene en bolsas de nylon, el yogur también, el pan de molde también, las aceitunas, los maníes, las frutas, el pollo, la carne… ya ni el chacarero viene en tripa, todo lo que llevo viene en envases de nylon, ¿y el problema es la bolsa que Ud. me da para llevar todo esto? ¡Espere!”.



Y me volví con el carro para adentro, dejé todo lo que había comprado y me compré una botella de whisky que viene en botella de vidrio y algunas en caja de cartón, cervezas varias, unos pepinillos (en frasco de vidrio), unas latas de atún y sardinas, duraznos en almíbar y un frasco de dulce de leche.

Volví para la caja y tampoco compré bolsas a $4. Pedí que me regalaran una caja y metí todo ahí adentro. Ah… yo no tomo alcohol… pero me voy a sacrificar por la ecología.