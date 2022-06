"A los blancos, ni un vaso de agua..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Se acuerdan de esa famosa frase pronunciada por el Sr. Juan Castillo?, hoy posiblemente secretario del Partido Comunista del Uruguay. Esa frase se la tiró al Dr. Luis Alberto Lacalle luego de la elección del año 1989. Y fue así desde el primer día al último de su gestión.



Hay que destacar que a pesar de esa oposición feroz de los sindicatos y de no contar con mayorías parlamentarias, se pudo bajar la pobreza y sin despilfarrar dinero.



Más acá en el tiempo, en 2002 inventaron aquello de que los niños comían pasto y lo repitieron igual que los nazis hasta que la gente les creyó. Pero la cosa no queda solo en eso, en 2014 hicieron un paro general por las dudas, ¿se acuerdan? Tenemos que acostumbrarnos a que no habrá tregua hasta el final.



Pero aquí juega la ciudadanía: si queremos vivir de la corrupción como antes, de nuevo hay que recordarles lo de ANCAP, Fondes, Alas U, Envidrio, Regasificadora o el Antel Arena que viene a ser el emblema del despilfarro, por decir algo elegante, pero es más grave.



Ahora le tocó el turno de pegarle al gobierno al Sr. Fernando Pereira, que salió con los tapones de punta. Tal vez buscando alguna candidatura; Orsi que se cuide...