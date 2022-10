Billonarias demandas contra Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En octubre de 2022, el país se encuentra abocado a demandas internacionales que suman miles de millones de dólares. Planteadas por un antiguo socio en la explotación de mineral de hierro - la multinacional Zamin Ferrous y su susbsidiaria, Aratirí – y por la portuaria Montecon, empresa perteneciente al grupo multinacional chileno von Appen.



Basándose en presuntos incumplimientos del Estado uruguayo, el principal de Zamin, Pramod Agarwal intenta en 2017 interponer una demanda en base al Tratado de Protección de Inversiones con el Reino Unido, que no es reconocida. Una segunda demanda se plantea ante la Cámara de Comercio Internacional de París, la que será considerada en octubre. Si esta instancia le es favorable, Pramod podrá demandar al Uruguay por unos US$ 3.000 millones.



Pero en su oportunidad no se investigaron los dudosos antecedentes de Pramod Agarwal y de sus empresas, pese a que existían informaciones que le hubiesen puesto en entredicho como inversor. La situación hubiese sido evitable con algo de diligencia.



Una situación similar surge cuando la empresa Montecon, operadora en el puerto de Montevideo. Montecon, amenaza con una demanda al Estado uruguayo por presuntamente favorecer a su competencia. En la imaginación popular Montecon aparece como una empresa mediana perteneciente a una sociedad chilena pero con un fuerte arraigo nacional. En realidad, es parte del enorme grupo multinacional chileno Ultramar.



Ultramar fue fundado en la década de 1950 por Alfred von Appen, un capitán mercante alemán llegado a Chile en 1937 y que tuvo allí actuación como saboteador al servicio de la Alemania nacionalsocialista. Luego de la guerra, Albert von Appen funda la primera empresa de lo que actualmente es un gran grupo internacional.



El Grupo Ultramar es propiedad de la tercera generación de la familia von Appen en Chile.



Montecon es el último eslabón de una cadena que conduce hasta sus oficinas en Santiago. Sede de un imperio presente en 16 países y que cuenta con 9.337 filiales y 3.504 empresas asociadas. Estas empresas ocupan todos los eslabones de la cadena logística. Y los intentos de alcanzar posiciones monopólicas en distintos escenarios geográficos no son escasos en la historia de estas empresas.



El grupo de empresas von Appen dispone, además, de un entramado de sociedades “offshore”, registradas en Panamá – un “paraíso fiscal”- cuya existencia no es publicitada en las páginas web oficiales. Esto le da una enorme flexibilidad en relación a los movimientos de dinero y en asegurarse una fiscalidad mínima.



Entonces, el Estado uruguayo se encuentra demandado por gente opaca que reclama para sí principios que no respetan. El desconocimiento de estos hechos se convierte entonces en un riesgo para las finanzas nacionales.



Si los dudosos antecedentes de Pramod Agarwal y de su empresa hubiesen sido puntualmente investigados, la difícil situación actual no se produciría. Y la situación que surge de las pretensiones de Montecon es otra variante del mismo problema.



La opinión pública debe conocer las características y antecedentes de candidatos a inversores de seriedad comprometida como Pramod Agarwal. O del Grupo Ultramar, del cual Montecon es solo la punta del iceberg.