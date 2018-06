@|La Intendencia de Montevideo por intermedio de sus altas autoridades, dicen que en la Avda. 18 de Julio, la primera prioridad son los peatones, en segundo término las bicicletas, luego los demás y último los autos.



Además, anuncian que van a hacer 20.000 metros más de ciclovías; consecuencia, menos lugares para estacionar autos, las calles más angostas, etc.



Las poquísimas bicicletas que transitan andan por cualquier lugar, menos en las ciclovias existentes. Les recuerdo que para pedalear hay que hacer esfuerzo, por lo tanto, los mismos van por el camino más corto, no buscan las ciclovías.



Cada vez se razona menos, todo es irracional, porque poner en segundo término las bicicletas no se cómo pueden decir tanta barbaridad, tendrían que ser analizados. ¿Quién puede andar en bicicleta? En general los que no trabajan, los turistas, deportistas, etc. Por supuesto puede haber alguna excepción, además no hay lugares para guardarlas con el riesgo de que la roben.



Es una ciudad muy extendida. Uds. lo saben bien para quejarse y justificar la incompetencia, cuando dicen los problemas para recoger la basura, saneamiento, etc. Pero cuando hablan de bicicletas se olvidan. Los relieves geográficos, subidas y bajadas en toda la ciudad, no es una planicie; después de andar varios kilómetros y del esfuerzo hay que bañarse y eso el Intendente lo sabe bien. ¿Y cuando llueve? Recuerden la guerra de las patentes, ahora no hay, pero querían recaudar más, para recaudar luchan, pero para darle comodidad y mejorar el tránsito no hacen nada, sólo afán recaudatorio.



No hablan del problema de las motos, esto es para pensar más que en las bicicletas. Por favor, recuerden que tienen motor y en este caso sí pueden ordenarlas y darles autorización en algunas avenidas o calles y prohibirlas en otras (sin ruido), y sin costo alguno, no como las ciclovías; ordenar su circulación, te pasan por la derecha, se cruzan adelante, es un caos.



Fomentan el uso de la bicicleta y disminuye la recaudación de transporte colectivo. No pierdan el tiempo con las bicicletas, piensen en mejorar el transporte colectivo, que sea más rápido; por favor rápido, no es posible que un ómnibus se tome en la calle Cerrito esquina Treinta y Tres, y se demore al Obelisco 30 minutos mínimo.



Da para hablar mucho más...