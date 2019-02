Bicicletas en la rambla de Pocitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vuelvo a llamar la atención de los ciclistas y patinadores que circulan por la vereda de la rambla de Pocitos, a una velocidad desmedida.

Todavía no ha habido un accidente grave.



He pasado de noche, de las 20 a 22 horas, y parecería que son las horas de mayor velocidad e impunidad.



Existe una ciclovía desde 21 de Setiembre hasta Bulevar pero, qué casualidad, por ella casi no hay tránsito; circulan en su mayoría por la rambla donde hay muchas personas caminando, changuitos de bebé, niños con bici de rueditas, etc.



Son “asesinos” que circulan a una velocidad desmedida.



Sr. Martínez, paseé menos y mire lo que hay en su cancha...