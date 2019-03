Bicicletas en rambla de Pocitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mi inquietud son las bicicletas y patinetas que circulan a mucha velocidad por las veredas de la rambla de Pocitos. Veredas que son para peatones (gente común, ancianos, niños), pero ante la pasividad de un Intendente que no puede con el cometido por el cual fue investido, se producen estas irregularidades anómalas.



Desde 21 de Setiembre y Bulevar hay una bicisenda casi no utilizada, y los inspectores: “si te he visto, no me cuerdo”. Seguro multar a una bici no reporta ningún beneficio, ni a ellos ni a la Intendencia, por ende a Martínez.



Quisiera vivir lo suficiente para ver a este Intendente progresista (dice él) tomar el toro por las astas y empezar a poner orden en su Intendencia; que bien cobra por ello...



Todavía no hubo un accidente que lamentar...