Bicicletas en la rambla

@|El pasado viernes 10 de enero, la invité a mi señora a dar una vuelta por la rambla de Pocitos, desde Scosería hasta 21 de Setiembre, de nochecita. Y le comenté que la Intendencia no permite la circulación de bicicletas, patines y monopatines por la vereda de la rambla.



Quedé sorprendido leyendo carteles pintados en la propia vereda.

Entro a caminar y me pasan 6 bicicletas a alta velocidad que casi me mandan al otro lado. Pero cuando me repongo de esto, me rebasan 2 monopatines.



Yo pregunto: ¿ya entró en vigencia el decreto o los ciclistas se ríen de la Intendencia como lo han hecho en estos 30 años?



Crucé la calle y caminé por la vereda de enfrente que por suerte no pasan birrodados, ni monopatines.



¡Qué serios son los decretos de la Intendencia!