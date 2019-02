Bicicletas en la ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Situación descontrolada



Hay muchas y el propio gobierno municipal fomenta está actividad, generando lugares donde se pueden alquilar bicicletas; ya sea en plazas, parques, en el puerto, shoppings y también en los balnearios patrocinado por bancos privados. Hay grupos de ciclistas que se juntan y salen hacer recorridas, principalmente los fines de semana. Utilizan la rambla, bulevares, parques e incluso salen a la ruta.



Este medio de transporte no contamina y ayuda a la salud en muchísimos aspectos, pero no deja de ser peligroso. No solo son dos ruedas sino que además no generan ruido, debiendo los automovilistas tener muchísimo cuidado, ya que el mayor número de accidentes se da con bicicletas, motos y peatones. Son muy peligrosas tanto en ciudad como en ruta. Ahora en Montevideo han aumentado los servicios exprés, en bicicleta y motos. Andan por todos lados a contramano, por la vereda, por la calle, van cortando camino, sin importarles nada el otro. Salvo los que andan en grupos la mayoría no utiliza cascos. A la bicicletas y a las motos en este país en vez de llamarlos vehículos de paseo o trabajo deberían tener el título ”estas en peligro siempre”. El peligro se origina muchas veces por terceros, pero siempre la peor parte la llevan los pequeños bi rodados. Me acuerdo cuando era niño el tener una bicicleta y movilizarme implicaba que la misma tuviese patente, luz trasera y delantera e incluso se sugería ponerle a la matrícula ojitos de gato; claro hablo de más de 35 años atrás. No habían tantos vehículos como hay hoy y era otra época.



Pero volviendo a hoy, todo está desbordado en una ciudad que quedó chica y las facilidades de compra y de pago hacen que la población cuente con bicicletas, motos o vehículos. Las autoridades deberían exigir a todo aquel que cuenta con una bicicleta cuente con casco, luces, reflectivos y porque no una patente. Ademas enseñarles por donde circular y evitar rutas, grandes avenidas y todo aquellos lugares de mucho tráfico.



Son ideas de alguien que ve cosas en la calle.,