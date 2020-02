Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El pasado 3 de febrero, concurrí a la Biblioteca Nacional, a revisar colecciones de periódicos, buscando la información que me permita finalizar una investigación histórica que estoy realizando. Y me encontré con que, como quedaron fuera de servicio con los montacargas utilizados para servir el material solicitado (libros, revistas y periódicos) por los concurrentes a la Sala Artigas (la que recibe a la mayor parte de los usuarios del más importante acervo bibliográfico del Uruguay), desde diciembre de 2019 –según averigüé- , en cuanto a periódicos sólo es posible acceder a las colecciones de “El País” y “El Día”, además de la prensa de la fecha y que quienes quieran acceder a libros o revistas recién pueden acceder a los mismos al día siguiente de su solicitud.



Los que “se salvaron” fueron los investigadores que tuvieron la suerte de tener material reservado con anterioridad a este problema (pues ya estaban utilizándolo).



Esta anomalía causa innegables perjuicios a los usuarios, por ejemplo estudiantes universitarios o terciarios que están elaborando sus tesis, inclusive doctorados, o cualquier otro trabajo que se les haya encomendado; quienes no pueden culminar en tiempo los mismos, gracias a la forzada interrupción que esto significa.



Lo mismo nos pasa a otros investigadores que, debido a esta situación, estamos impedidos de finalizar nuestros trabajos dentro de los plazos que nos hemos fijado.



A ello se le agrega la dificultad extra para quienes con esta finalidad viajamos desde el interior a Montevideo: tenemos que disponer de todo un día, más el costo de trasladarnos, llegamos a la Biblioteca Nacional y nos encontramos con este panorama.



Esperamos que las autoridades competentes rápidamente solucionen esta anomalía, por el bien de la Biblioteca Nacional y del Uruguay todo.