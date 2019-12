Beneficios para jubilados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En varias oportunidades hice llegar al BPS mi inquietud sobre el tema al Director Representante de los Pasivos Don Sixto Amaro y al Director Representante de los Trabajadores Don Eduardo Ramón Ruiz.



Considero lógico planteárselo a ellos, puesto que son quienes deben velar por el interés de los trabajadores, futuros pasivos y actuales pasivos.

Sin embargo, mi gestión fue ignorada con total éxito, supongo que tal vez los temas electorales nacionales o la futura elección de Directores sean más importantes que ocuparse del interés de aquellos a quienes representan.

Concretamente, me estoy refiriendo a que quien se jubila pueda mantener el derecho al aporte del BPS para lentes, prótesis, órtesis, medias de descanso, etc., del cual se goza mientras se está en actividad pública o privada sin límite de ingresos, pero se pierde al jubilarse. Justamente, cuando resultaría más beneficioso por la vulnerabilidad provocada por razones de edad y de rebaja de ingresos, no se cuenta con dicho beneficio. ¡Qué bueno estaría que su preocupación por quienes representan se viera genuinamente expresada en gestionar en dicho sentido!



Tal vez al hacer más público el pedido y despertar el interés genuino de otros pasivos se pueda generar una resolución favorable al respecto.