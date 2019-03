Becas por escolaridad... ¿para cuándo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Siempre me pregunté sobre el tema de las becas y me imaginé que el día que me tocara a mi, iba a ser tan fácil obtenerla como al resto de los estudiantes que acceden a ella.



Pero qué ingenua fui.



Este año, mi hija de 18 años se fue a estudiar Economía a Montevideo, somos del interior, más precisamente de Melo.



Ella estudió sus últimos tres años en UTU y asistiendo allí se encontró con todo tipo de compañeros de las más diversas clases sociales, muchos como ella, hija de laburadores (soy maestra) y no podía entender cómo quienes otorgaban la beca llegaban al punto de ir a los hogares de los beneficiados a “rogarles” que no faltaran para que no perdieran dicha remuneración.



Cuando le llegó el momento a mi hija de llevar los papeles al Fondo de Solidaridad, fue la única, sí, la única entre 80 estudiantes que se encontraban en el local que entregó toda la documentación en tiempo y forma, menos la escolaridad ya que todavía no la había obtenido de UTU por encontrarse cerrada.



Ayer le mandaron un mail comunicándole que no recibiría la beca ya que por los bienes patrimoniales presentados: una moto y una casa que es del BHU por 10 años más y su escolaridad (que no la pudieron ver).



Me pregunto: ¿es justo? Es una excelente estudiante cuyo promedio es de 11. Hacemos un esfuerzo casi “sobrenatural” para mantenerla en Montevideo ya que quedó afuera del Hogar de Magisterio también, ¿y no le ceden una beca por “escolaridad” cuando ni siquiera miraron el papel?

Sin dudas que ya deben tener la lista de los beneficiados desde hace meses.



¡Lamentable!