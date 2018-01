Beber agua

@| Cada vez hay más personas (entre las que me incluyo) que van adoptando hábitos alimenticios más saludables.



Una de las decisiones más importantes al respecto constituye la ingesta diaria de líquidos. Con mi familia decidimos hace tiempo dejar de consumir agua de OSE y comprar bidones de agua mineral.



Pero la otra vuelta, observando la descarga de dicho producto en un establecimiento comercial me percaté de un hecho preocupante: los bidones y los packs de botellas plásticas viajan y permanecen expuestas durante largas horas a la acumulación de altas temperaturas provenientes del sol. Y como muchos ya saben (y otros lo averiguarán), la comunidad científica ha descubierto que los plásticos y el nylon sometidos a altas o muy bajas temperaturas, liberan un gas que es altamente cancerígeno.



Entonces pensé: me cuido de no ingerir agua de Ose por los residuos de los agrotóxicos nocivos que contiene y consumo agua mineral en envases plásticos recalentados al sol.



Debería recurrir a instalar un costoso filtro de agua en casa, pero lo más lógico sería solicitarle a las autoridades nacionales sanitarias que establezcan una norma que obligue a todos los transportistas de bebidas en envases plásticos a instalar en cada una de sus unidades un cobertor protector eficaz contra los rayos solares, u otra técnica que evite la exposición al calor, a las altas temperaturas solares, para de esa forma mantener la calidad del producto y proteger nuestra salud.