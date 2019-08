Batlle nos pertenece a todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy testigo presencial de una declaración que no le suena bien al hijo de Jorge, Raúl Lorenzo, que nos dijo a un pequeño grupo con el que quedamos charlando luego de una de esas reuniones de vecinos en El Pinar (en el local de Altos del Pinar). Parece que es altamente urticante para el hijo del expresidente, pues considera que se está usando el nombre del padre. Ante mi pregunta “Doctor, y ante este panorama del Partido Colorado, ¿qué solución le aportamos?”. Me contesta muy seguro, con su ancha sonrisa y levantando el índice: “Señora, Talvi es el Hombre”.



Para mi, Talvi, hasta ese día era un nombre desconocido. Y me aconseja: “Vaya a una de sus reuniones de Ciudadanos ahora cuando él vuelva del interior”. Así lo hice, acompañada de mi hija, fiel militante del Partido. Y quedé cautivada por la conferencia que dio Ernesto Talvi, donde nos explicó como todo se basa en la Educación; dándonos ejemplos de metas ya cumplidas en los liceos de Casavalle y otros, con programas financiables y un programa de gobierno para que el Uruguay vuelva a ser el país que alguna vez fue: un Pequeño Gran País.



Por tanto, como decía el Hombre que cantaba la Justa, si Talvi es el Hombre, por algo lo dijo. Cuando él lo llamó en el 2002, si Talvi no estaba listo para encarar lo que Batlle le pedía, es respetable que no haya aceptado su convocatoria y no debe ser motivo de denostación por parte del hijo del líder. Hoy, sube al podio, y este hombre de estatura mediana se agranda físicamente y su voz transmite con seguridad el programa que piensa aplicar. Es una persona con mucha experiencia como director de CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), en cuyo nombre recorre el país completo desde hace años así como participa de foros internacionales sobre la economía mundial.



Es por todo esto que ruego a Raúl Lorenzo Batlle que reflexione sobre quién está hablando cuando declara que Talvi utiliza el nombre de su padre diciendo que lo designó como su delfín.



Sí Señor, lo designó. En esa reunión de Altos del Pinar, Batlle acuñó la frase “Talvi es el Hombre”. Y un joven colorado después de aplaudir de pie con todo el auditorio la conferencia a la que asistimos en un local del Rotary sobre Bulevar Artigas, se pronunció: “Ya estoy contigo. Ya estoy con él. ¡Talvi es el Hombre!”.



Ernesto Talvi jamás lucraría con el apellido de su padre. Si lo han hecho “hijos de” que integran este gobierno desde hace tiempo. ¡Esos sí que siguen lucrando con los apellidos de sus padres! Tenga la plena seguridad que Jorge Batlle al ser figura pública, nos pertenece a todos. Usted y su hermana lo guardan de por vida en sus corazones. Son sus seres más próximos y queridos y forman una hermosa familia. Pero, por otra parte, el Dr. Jorge Batlle Ibáñez nos pertenece a todos los uruguayos porque es figura pública (¡y qué figura!). Salvó al país del default que querían sus enemigos (así caíamos en una venezualización…).



¡Viva Jorge Batlle y hasta siempre!