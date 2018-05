@|Batalla de Las Piedras, primer triunfo de nuestro Prócer José Gervasio Artigas, fue un 18 de Mayo de 1811. Al mando de fuerzas revolucionarias con unos 1000 hombres mal pertrechados vence al poder español que contaba con unos 1400 hombres bien armados.



Ya han pasado 207 años y se sigue y seguirá recordando. Por supuesto que el acto central será en Las Piedras.



Esta fecha patria como otras, según el día que caigan se corren; no se modifica si caen sábado, domingo o lunes, pero si caen martes o miércoles pasan al lunes anterior y si caen jueves o viernes, al lunes siguiente.

Este cronograma de cambios fue aprobado por el gobierno a través de una ley de 1996 y luego modificada en 2001.



Pero hay fechas que no se corren: 1° y 6 de enero,1° de Mayo,19 de Junio,18 de Julio, 25 de Agosto. Agregamos el 12 de Octubre que cambia y el 2 de Noviembre, Día de los Difuntos, que no cambia.



Estos cambios dan lugar a largos fines de semana y vacaciones. Los balnearios de la Costa de Oro, Piriápolis, Punta del Este y Rocha son los puntos de preferencia. Además, algunos viajan a Buenos.



En mi época de estudios las fechas patrias jamás se modificaban y dependiendo de cuál, había que concurrir a los desfiles militares.



Claro, yo viví la dictadura y en ese entonces estas cosas eran normales.

Las ciudades estaban embanderadas al igual que todas las dependencias del Estado. Era obligatoria la presencia, como un día más de clase.



Pero volviendo a los feriados largos, el fin por supuesto es generar más turismo, mover el transporte, los hoteles, etc. Pero, por supuesto, sin olvidarse de estas fechas tan importantes que forman parte de la historia de nuestro país.