Basura montevideana

@| La adecuada recolección de residuos y la limpieza de la ciudad tienen potenciales impactos muy significativos tanto en el terreno de salud de los habitantes como en cuanto a las consecuencias ambientales y de higiene, además de la repercusión en el decoro de los lugares comunes compartidos.



Montevideo nos ofrece una imagen permanente de descuido, de desinterés y de desaciertos en la administración de esta importantísima tarea a cargo de la municipalidad:



- Los contenedores están desbordados en todas las zonas de la ciudad, con basura a su alrededor durante días.



- En forma permanente se constata la presencia de indigentes o de “carritos” de “recolectores informales” en esos destinos .



- No se aprecia una planificación adecuada de la recolección y del vaciado de los contenedores.



- Hay calles y avenidas en que la situación tiene carácter endémico, ya que el problema se constata en todo momento del día y en toda la extensión.



- La suciedad en la vía pública se constata también por todas partes, con residuos, papeles, botellas de plástico, vidrio y todo lo que se pueda imaginar desparramados.



- Es poco frecuente la existencia de papeleras o de depósitos de otra índole para disponer de todos esos desechos en los lugares públicos más frecuentados.



Claro, para esto no hay “radares” ni modalidades efectivas de sanciones a imponer a los infractores.



Y la falta de educación de un número no menor de habitantes de la ciudad ha ido “de mal en peor” a lo largo de los 30 años de gobiernos municipales del Frente Amplio y no se ha hecho nada efectivo en ese sentido.



Sorprende que el nuevo Intendente de Montevideo indique entre las prioridades de su función la convivencia y la definición (indefinida) de acciones transgresoras.



Por su parte, la líder de ADEOM reflexionó estos días también respecto al poco sentido de que los montevideanos se preocupen únicamente de la basura de la ciudad.



¡Cada vez entiendo menos lo que es la vida en sociedad ...!