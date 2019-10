Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¡Basta ya Sr. Mujica!



Usted es el menos indicado de denostar a las Fuerzas Armadas.



Primero que nada porque supo ser su Comandante en Jefe y por ello le debe respeto al cargo, aunque no le guste. Se llama educación, cosa que ya ha demostrado mil veces que usted no tiene y lo que es peor, no le interesa. Usted lo único que demuestra con sus descalificaciones es su odio visceral y su falta de apego a las instituciones democráticas (ha dicho más de una vez que no cree en ellas).



Usted fue, es y será una de las mayores vergüenzas que supo vivir este país, por dos veces. La primera en su etapa de guerrillero (que ni para eso servía) y la segunda como presidente (que supo hacer mucho más daño al país y a sus instituciones que como tupamaro).



Así que vaya a dormir contento hoy, pero sepa que en un futuro no muy lejano, mis nietos lo recordarán como el ser mas nefasto que supo albergar nuestro Uruguay.