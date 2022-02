¡Basta! Ni lo uno ni lo otro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por simple lógica y por mi larga experiencia laboral tengo claro que, una empresa sin trabajadores u ocupada producen exactamente lo mismo, o sea, ¡nada!



Esto deja en claro que la presión económica de ambas medidas ante la patronal es la misma.



Entonces, ¿por qué el partido de oposición PIT-CNT-FA insiste radicalmente con mantener la potestad a ejercer tanto las ocupaciones como los piquetes?



Las razones son muy claras y evidentes.



Cuando alguna medida de paro propuesta por el sindicato no tiene el apoyo de los trabajadores, necesitan poder ejercer la fuerza para usurpar y cercenar el derecho a la libertad de trabajo de sus propios compañeros a quienes dicen representar.



Es repulsivo ver cómo defienden su oligarquía sindical, en donde un puñado de dirigentes utilizan la tiranía para defender su ideología política partidaria.



Es hora de que los trabajadores digamos ¡¡¡No!!!



No a la prepotencia. No al abuso sobre nuestros derechos y libertades. No a ser utilizados con fines político partidario.



Por la defensa de nuestros derechos y de nuestros puestos de trabajo, esta ley se respeta, esta ley No se toca.